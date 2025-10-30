Rinnovo Anguissa: incontro con l'entourage prossima settimana, le ultime
Quattro gol in campionato e cinque volte Mvp in nove partite. Frank Zambo Anguissa è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Il club con lui da tempo lavora al rinnovo di contratto. Guarda dunque al futuro.
"Il suo contratto scadrà nel 2027 e con il Napoli sta discutendo il rinnovo da un po’: resiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma la voglia di continuare insieme è reciproca a dispetto della corte del Galatasaray e di qualche club arabo. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con il suo entourage, segnale chiaro di una trattativa aperta più che mai", si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
