Rinnovo Anguissa: incontro con l'entourage prossima settimana, le ultime

Quattro gol in campionato e cinque volte Mvp in nove partite. Frank Zambo Anguissa è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Il club con lui da tempo lavora al rinnovo di contratto. Guarda dunque al futuro.

"Il suo contratto scadrà nel 2027 e con il Napoli sta discutendo il rinnovo da un po’: resiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma la voglia di continuare insieme è reciproca a dispetto della corte del Galatasaray e di qualche club arabo. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con il suo entourage, segnale chiaro di una trattativa aperta più che mai", si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.