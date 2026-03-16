Sky, Bucciantini: "I 9 punti del Napoli dall'Inter sono un po' più vicini degli 8 punti del Milan"

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"Il Napoli potrebbe vincerle tutte? Un Napoli che sta recuperando i giocatori può progettarlo".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della lotta scudetto: "Per me i 9 punti di distacco del Napoli dall'Inter sono un po' più vicini degli 8 punti del Milan. Il Napoli potrebbe vincerle tutte? Un Napoli che sta recuperando i giocatori può progettarlo. De Bruyne ieri benissimo, sta tornando Anguissa, è tornato McTominay.

Dobbiamo, però, basarci sul Napoli visto fino adesso? Se però hai visto Elmas e Gilmour in mediana con Vergara davanti a loro ed invece ora ci vedi De Bruyne, McTominay e Lobotka ti puoi anche fare un altro pensiero".