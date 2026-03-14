Napoli-Lecce 2-1, le pagelle: finalmente Politano, De Bruyne un fattore! Bravo Hojlund, conferma Gilmour

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Meret 6 - Non può nulla sul gol del Lecce, va d’istinto sul tiro di Stulic. Nel secondo tempo ordinaria amministrazione per Alex.

Beukema 6,5 - Banda è cliente tosto ma Sam non demorde e cresce col passare dei minuti.

Buongiorno 7 - Si piazza in mezzo alla difesa e gioca una gara di grande aggressività e attenzione. Un altro segnale positivo per Alessandro.

Olivera 6 - Probabilmente è lui a perdersi Siebert sul gol del Lecce.

Politano 8 - Ci prova in ogni modo, sfiorando il gol col mancino sul primo palo. Bravo nell’assist per Hojlund. Poi si sblocca e trova il primo gol in stagione con un gran mancino al volo. Dal 73’ Mazzocchi 6 - Buona applicazione.

Anguissa 5 - La condizione non è delle migliori e si vede. Arriva sempre in ritardo su ogni pallone e a fine primo tempo Conte lo cambia. Dal 46’ McTominay 6 - Torna dopo la gara di Genova e già questo è un gran segnale.

Gilmour 7 - Nel primo tempo ha una buona occasione, ma la spreca. È bravissimo nella verticalizzazione per Politano sul gol dell’1-1. Gioca un secondo tempo di grande intensità e qualità, altra risposta positiva di Billy.

Spinazzola 6 - Non è il miglior Leo, ma la sua tecnica risulta comunque importante. Dal 73’ Gutierrez 6 - Qualche buon recupero su Banda.

Elmas 5 - Sbaglia tanti palloni e non riesce mai a rendersi pericoloso. Una gara negativa ci può stare, dopo aver tirato a lungo la carretta. Dal 46’ De Bruyne 7 - Entra e inizia subito a catalizzare tutta la manovra. Mette in porta Alisson e fa quasi sempre la cosa giusta.

Alisson Santos 7 - Altra bella prestazione del brasiliano, che solo per questione di dettagli non trova il terzo gol consecutivo al Maradona. Sempre pericoloso e voglioso di creare cose interessanti. Dall’85 Giovane sv.

Hojlund 7,5 - Sempre a giocare sul filo del fuorigioco, mette in grande difficoltà Siebert. Perfetto il tempismo sul pallone dell’1-1. Pecca solo di egoismo in una situazione sul finire della gara.

Conte 7 - Brutto primo tempo ma coi cambi la ribalta. Terza vittoria consecutiva per provare a blindare la Champions.