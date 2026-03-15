De Bruyne e McTominay cambiano il Napoli, CdS: "Arrivano i mostri e il gioco è fatto"

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Il Napoli ha vinto e ha anche ricordato a tutti perché nelle partite difficili servono campioni e carattere. Contro il Lecce, al Maradona, gli azzurri hanno faticato, sofferto e rischiato di compromettere il match, ma la qualità dei singoli e le mosse di Antonio Conte hanno trasformato un primo tempo opaco in una vittoria preziosissima. Questo il commento del Corriere dello Sport:

"Arrivano i mostri e il gioco è fatto. Il Napoli ha seriamente temuto di brancolare nel buio delle tenebrose partite di gennaio contro Verona e Parma, ma dopo un tempo di tremenda difficoltà, e sull’1-0 per il Lecce, è successo qualcosa. Conte si è guardato intorno e, rispetto a due mesi fa, ha sostituito Elmas e l’irriconoscibile Anguissa, sfilando dalla manica gli assi McTominay, al rientro dopo cinque giornate, e De Bruyne, l’uomo senza tempo. Dove non arriva un Fab, arriva un altro.

E l’incubo si trasforma nella terza vittoria consecutiva da Champions: un 2-1 firmato Politano, con l’assist per il pareggio di Hojlund e il gol della gioia, il primo in campionato. Il primo dopo quasi un anno di attesa: non segnava dal 30 marzo 2025. Una rimonta, quindi, e dunque un successo ancora più gagliardo contro un avversario che nella prima parte aveva fatto un figurone, sfoggiando organizzazione difensiva e personalità".