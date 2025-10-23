Ripresa dopo il Psv: Conte ha fatto una richiesta ai senatori del gruppo

vedi letture

Che cosa è successo a Castel Volturno? Cosa ha detto Conte ai suoi giocatori dopo la debacle contro il Psv in Champions League? L'edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione spiegando che l'allenatore del Napoli si è rivolto soprattutto ai senatori del gruppoo per una pronta sterzata già sabato contro l'Inter.

"Il comandante si è rimesso al timone della nave, la sterzata in questo momento di calma piatta può essere decisiva. Ha fatto appello ai valori, alla moralità, che riconosce a ciascuno dei suoi giocatori, ha stretto un nuovo patto: ritrovare il concetto del «noi». Si è rivolto ai suoi leader, i cosiddetti senatori: non molliamo”, si legge.