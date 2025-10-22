Lang-Conte, Romano: "Finora non è scattata la scintilla! Entourage un po’ preoccupato”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube di Noa Lang e delle sue difficoltà di questo primo periodo della sua avventura a Napoli, mai titolare dall'inizio dell'anno: "Il Napoli ha perso male contro il Psv Eindhoven in Champions League e da quella partita emerge poi nel post, in un'intervista con i media olandesi di Noa Lang, un po' il mal di pancia, il mal contento dell'esterno acquistato dal Napoli in estate. Lang sta giocando pochissimo, è stato anche sfortunato contro il Torino, gol in fuorigioco annullato, e chiaramente anche un po' forse condizionato questa parte del suo percorso. Ma Noa Lang dice: ‘Ho parlato con Conte una sola volta’, fa capire che manca una componente di entusiasmo nel suo impatto con il mondo Napoli.

Vi abbiamo raccontato, che mentre per esempio, per fare un paragone la situazione di Zhegrova, la Juventus è una situazione di gestione di un giocatore che arriva da un infortunio. Quindi se qualche volta non ha giocato, non c'è uno Zhegrova scontento, ma capisce che si sta gestendo una situazione fisica. Nel caso di Noa Lang è diverso perché Lang vuole giocare. E’ un giocatore che ha voglia, ha sempre quasi bisogno, lo dice la sua carriera, di sentirsi protagonista con entusiasmo di infiammare ed essere infiammato anche dalla tifoseria. Insomma, questo è Noa Lang. In panchina fa fatica e lo sta iniziando a manifestare. Antonio Conte le sue ragioni, non è assolutamente un tipo di allenatore che prende decisioni a priori, per cui il lavoro soprattutto è il messaggio di Conte. Credo si possa dire che fino a questo momento non è scattata la scintilla tra Noa Lang e Conte, questo è evidente. Poi è ancora presto, siamo a metà ottobre. Io non condannerei ancora questa operazione perché, ripeto, mancano ancora diversi mesi prima dell'apertura di un'altra finestra di mercato. Oggi non si sta facendo quel tipo di ragionamenti, però è chiaro che Antonio Conte, lo staff e Noa Lang, in questo momento siamo ancora una fase in cui non è scattata la scintilla.

Sta a Lang adesso in allenamento riuscire a riprendersi e a cambiare questa situazione, però posso far emergere un po' di preoccupazione anche da chi sta vicino a Noa Lang per una questione che già da qualche settimana non va nella direzione giusta. Adesso non ne faremo tragedia, c'è sempre il lavoro. Abbiamo visto come Conte è riuscito anche a gestire la questione di De Bruyne nel modo migliore possibile insieme al giocatore, per cui aspettiamo e vediamo cosa accadrà”.