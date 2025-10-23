Champions, le big passeggiano. Il Napoli resta in zona play-off: la classifica

Conferme, sorprese e gol a valanga nel terzo turno della fase campionato di Champions League disputato ieri sera. Serata amara per le italiane: la Juventus, sconfitta di misura a Madrid dal Real, spreca troppo e torna a casa a mani vuote, mentre l’Atalanta non va oltre uno 0-0 deludente contro lo Slavia Praga, perdendo un’occasione preziosa per allungare in classifica.

Negli altri incontri, goleade e spettacolo: il Bayern Monaco e il Chelsea travolgono rispettivamente Bruges e Ajax, mentre il Liverpool ritrova brillantezza con una cinquina rifilata all’Eintracht, interrompendo una serie di quattro ko consecutivi. Delusione invece per il Marsiglia di De Zerbi, piegato 2-1 dallo Sporting CP dopo l’espulsione di Emerson nel primo tempo. Finisce senza reti, infine, la sfida tra Monaco e Tottenham. In classifica il Napoli è al 23esimo posto, penultimo posto buono per accedere ai playoff. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Atalanta - Slavia Praga 0-0

Bayern - Club Brugge 4-0: 5' Karl, 14' Kane, 34' Diaz, 79' Jackson

Chelsea - Ajax 5-1: 18' Guiu, 27' Caicedo, 33' rig. Weghorst (A), 45' rig. Fernandez, 45'+6 rig. Estevao, 48' George

Eintracht Francoforte - Liverpool 1-5: 26' Kristensen (E), 35' Ekitike, 39' van Dijk, 44' Konate, 66' Gakpo, 70' Szoboszlai

Monaco - Tottenham 0-0

Real Madrid - Juventus 1-0: 58' Bellingham

Sporting - Marsiglia 2-1: 14' Paixao, 69' Catamo (S), 86' Alisson Santos (S)

1. Bayern: 9 Punti (dr +10)

2. Paris Saint-Germain: 9 Punti, +10

3. Inter: 9 Punti, +9

4. Arsenal: 9 Punti, +8

5. Real Madrid: 9 Punti, +7

6. Dortmund: 7 Punti, +5

7. Manchester City: 7 Punti, +4

8. Newcastle: 6 Punti, +6

9. Barcellona: 6 Punti, +5

10. Liverpool: 6 Punti, +4

11. Chelsea: 6 Punti, +3

12. Sporting CP: 6 Punti, +3

13. Qarabag: 6 Punti, +1

14. Galatasaray: 6 Punti, -1

15. Tottenham: 5 Punti, +1

16. PSV Eindhoven: 4 Punti, +2

17. Atalanta: 4 Punti, -3

18. Marsiglia: 3 Punti, +2

19. Atletico Madrid: 3 Punti, -1

20. Club Brugge: 3 Punti, -2

21. Athletic Bilbao: 3 Punti, -3

22. Eintracht Francoforte: 3 Punti, -4

23. Napoli: 3 Punti, -5

24. Royale Union SG: 3 Punti, -6

25. Juventus: 2 Punti, -1

26. Bodo/Glimt: 2 Punti, -2

27. Monaco: 2 Punti, -3

28. Slavia Praga: 2 Punti, -3

29. Pafos: 2 Punti, -4

30. Bayer Leverkusen: 2 Punti, -5

31. Villarreal: 1 Punto, -3

32. Copenhagen: 1 Punto, -4

33. Olympiakos: 1 Punto, -7

34. Kairat Almaty: 1 Punto, -8

35. Benfica: 0 Punti, -5

36. Ajax: 0 Punti, -10