Champions, le big passeggiano. Il Napoli resta in zona play-off: la classifica
Conferme, sorprese e gol a valanga nel terzo turno della fase campionato di Champions League disputato ieri sera. Serata amara per le italiane: la Juventus, sconfitta di misura a Madrid dal Real, spreca troppo e torna a casa a mani vuote, mentre l’Atalanta non va oltre uno 0-0 deludente contro lo Slavia Praga, perdendo un’occasione preziosa per allungare in classifica.
Negli altri incontri, goleade e spettacolo: il Bayern Monaco e il Chelsea travolgono rispettivamente Bruges e Ajax, mentre il Liverpool ritrova brillantezza con una cinquina rifilata all’Eintracht, interrompendo una serie di quattro ko consecutivi. Delusione invece per il Marsiglia di De Zerbi, piegato 2-1 dallo Sporting CP dopo l’espulsione di Emerson nel primo tempo. Finisce senza reti, infine, la sfida tra Monaco e Tottenham. In classifica il Napoli è al 23esimo posto, penultimo posto buono per accedere ai playoff. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.
Atalanta - Slavia Praga 0-0
Bayern - Club Brugge 4-0: 5' Karl, 14' Kane, 34' Diaz, 79' Jackson
Chelsea - Ajax 5-1: 18' Guiu, 27' Caicedo, 33' rig. Weghorst (A), 45' rig. Fernandez, 45'+6 rig. Estevao, 48' George
Eintracht Francoforte - Liverpool 1-5: 26' Kristensen (E), 35' Ekitike, 39' van Dijk, 44' Konate, 66' Gakpo, 70' Szoboszlai
Monaco - Tottenham 0-0
Real Madrid - Juventus 1-0: 58' Bellingham
Sporting - Marsiglia 2-1: 14' Paixao, 69' Catamo (S), 86' Alisson Santos (S)
1. Bayern: 9 Punti (dr +10)
2. Paris Saint-Germain: 9 Punti, +10
3. Inter: 9 Punti, +9
4. Arsenal: 9 Punti, +8
5. Real Madrid: 9 Punti, +7
6. Dortmund: 7 Punti, +5
7. Manchester City: 7 Punti, +4
8. Newcastle: 6 Punti, +6
9. Barcellona: 6 Punti, +5
10. Liverpool: 6 Punti, +4
11. Chelsea: 6 Punti, +3
12. Sporting CP: 6 Punti, +3
13. Qarabag: 6 Punti, +1
14. Galatasaray: 6 Punti, -1
15. Tottenham: 5 Punti, +1
16. PSV Eindhoven: 4 Punti, +2
17. Atalanta: 4 Punti, -3
18. Marsiglia: 3 Punti, +2
19. Atletico Madrid: 3 Punti, -1
20. Club Brugge: 3 Punti, -2
21. Athletic Bilbao: 3 Punti, -3
22. Eintracht Francoforte: 3 Punti, -4
23. Napoli: 3 Punti, -5
24. Royale Union SG: 3 Punti, -6
25. Juventus: 2 Punti, -1
26. Bodo/Glimt: 2 Punti, -2
27. Monaco: 2 Punti, -3
28. Slavia Praga: 2 Punti, -3
29. Pafos: 2 Punti, -4
30. Bayer Leverkusen: 2 Punti, -5
31. Villarreal: 1 Punto, -3
32. Copenhagen: 1 Punto, -4
33. Olympiakos: 1 Punto, -7
34. Kairat Almaty: 1 Punto, -8
35. Benfica: 0 Punti, -5
36. Ajax: 0 Punti, -10
