Infortunio Hojlund, recupera per l'Inter? C'è la notizia in vista di sabato

Rasmus Hojlund insegue l'obiettivo Inter con più fiducia, la missione recupero è più realistica ma ovviamente bisognerà testarne condizioni e progressi onde evitare ogni tipo di rischio possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con riferimento a quelle che sono le condizioni fisiche del giocatore danese che ha saltato le ultime partite ma che spera di essere in campo sabato al Maradona.

Rasmus è fuori dal Toro per un affaticamento muscolare accusato alla vigilia. Anche con il Psv era ai box e il Napoli ha avvertito la sua assenza, che si è sentita. Il centravanti del Napoli è fondamentale per Conte.