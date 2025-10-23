Appello ai veterani e nuovo patto: retroscena Conte-Napoli dopo il Psv

Ripartenza all'insegna anche della psicologia e della strategia comunicativa dopo il ko in Champions contro il Psv. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e spiega cosa si sono detti Conte e i giocatori alla ripresa.

"Il comandante si è rimesso al timone della nave, la sterzata in questo momento di calma piatta può essere decisiva. Ha fatto appello ai valori, alla moralità, che riconosce a ciascuno dei suoi giocatori, ha stretto un nuovo patto: ritrovare il concetto del «noi». Si è rivolto ai suoi leader, i cosiddetti senatori: non molliamo”.