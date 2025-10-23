"De Bruyne è un problema", Gazzetta: "Conte prepara due novità tattiche"

"De Bruyne è un problema" si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si parla del rendimento del belga e si avanzano anche ipotesi tattiche sul futuro per permettere all'ex City di rendere in modo differente.

"Gestione Ecco, la coesistenza tra McTominay e De Bruyne resta un tema in voga per le strade della città. Perché Scott, in questo nuovo sistema, parte largo per venire a chiudere al centro, finendo spesso per fare quasi il doppione di Kevin. Conte lo ha spiegato bene, senza giri di parole. «Per giocare con i 4 centrocampisti abbiamo dovuto cercare l'ampiezza con il terzino». Chissà che non sia allo studio ora una nuova soluzione. Magari con Kevin più punta, o semplicemente col ritorno ai tre in mediana. Alternando uomini e gestendo le forze. Per non perdere equilibrio e avere sempre un uomo fresco di qualità. Rinunciare a De Bruyne, però, può diventare un azzardo".