Milan su Meret! KK: "Prime telefonate con l'agente, ci proverà già a gennaio"

Alex Meret è in panchina da quattro partite di fila. Ad oggi è l'alternativa a Milinkovic-Savic che Conte ha promosso a titolare. Lucio Pengue, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal con una notizia di mercato relativa al prossimo gennaio.

“Questa notizia che sto per darvi riguarda l’ambiente Milan: Maignan è in scadenza di contratto nel 2026, per lui è stata un’estate molto tribolata per un possibile rinnovo che poi non è arrivato. Il Milan ha quindi iniziato a fare dei ragionamenti su un possibile sostituto, potrebbe esserci un interessamento per Meret poiché si cerca un portiere esperto che possa far crescere il giovane Torriani. Pastorello, agente di Meret, ha avuto qualche telefonata da parte della società rossonera che sa, che nella prossima stagione, Maignan non sarà il portiere titolare e vorrà provarci per il calciatore del Napoli già a gennaio”.