Ritrovata in tempi record l’auto rubata a Kvaratskhelia: ecco dove è stata identificata

TuttoNapoli.net

È stata ritrovata questa sera, a meno di 24 ore dal furto, l’auto di Khvicha Kvaratskheila. Come riportato da Teleclubitalia.it, la Mini Countryman appartenente al calciatore georgiano è stata identificata e ritrovata dagli agenti della Polizia in un vialetto di Trentola Ducenta, vicino Aversa. La vettura sembra in buone condizioni. I malviventi si erano introdotti questa notte nella sua villetta appropriandosi delle chiavi dell’auto e portandola via mentre la vittima dormiva. Questa mattina Kvara ha sporto denuncia presso il commissariato di Pozzuoli ed è andato regolarmente ad allenarsi a Castel Volturno. Poca fa gli agenti hanno ritrovato la vettura. Sospiro di sollievo dunque per il georgiano dopo la disavventura subita questa notte.