Kvaratskhelia, furto nella sua casa di Cuma: nessuna conseguenza per lui, ecco il bottino dei ladri

Brutto episodio avvenuto a Cuma, in provincia di Napoli, dove Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di abitare all'inizio di quest'esperienza partenopea. Come riportato dall'edizione online del Corriere dello Sport, il talento georgiano ha subito un furto in casa. I ladri hanno portato via un'automobile (MIni Countryman), ma per il giocatore nessuna conseguenza. Kvara ha già sporto denuncia - si legge - presso il commissariato di Pozzuoli, dopodiché si è allenato regolarmente a Castel Volturno.