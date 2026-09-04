Ultim'ora Formazione Napoli, rivoluzione a sinistra! Sky: "Le scelte di Allegri per l'Inter"

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Formazione Napoli, le scelte di Allegri per l'Inter

Secondo Sky Sport, il Napoli si prepara ad affrontare l’Inter con tre novità nell’undici titolare rispetto all’ultima gara. Le indicazioni emerse in vista della sfida confermano il 4-3-3 come sistema di riferimento, con il tecnico intenzionato a intervenire soprattutto sulla fascia sinistra. Spinazzola e Alisson Santos sono infatti pronti a partire dal primo minuto al posto di Olivera e Lang, mentre a centrocampo Vergara dovrebbe prendere il posto di McTominay. Tre cambi complessivi, dunque, che modificano sensibilmente l’assetto della squadra pur lasciando invariato il modulo.

Napoli, rivoluzione sulla corsia sinistra

La principale novità riguarda proprio la fascia mancina, dove le scelte di formazione delineate da Sky Sport indicano un doppio avvicendamento. Spinazzola dovrebbe occupare la corsia difensiva, mentre Alisson Santos è candidato a completare la catena sulla sinistra. In mezzo al campo, invece, Vergara è favorito per sostituire McTominay. Il Napoli dovrebbe quindi presentarsi contro l’Inter con un volto diverso rispetto alla precedente uscita, ma senza rinunciare alle certezze tattiche del 4-3-3. Le ultime valutazioni dello staff definiranno l’undici definitivo, ma le indicazioni attuali sembrano andare verso una formazione caratterizzata da tre cambi e da una vera e propria rivoluzione sulla fascia sinistra.