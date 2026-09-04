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Inter-Napoli, Allegri presenta la sfida in conferenza: tra poco su TN

Inter-Napoli, Allegri presenta la sfida in conferenza: tra poco su TN
Oggi alle 13:21In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net

Giornata di vigilia e quindi di conferenza stampa a Castel Voltuurno. Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, a partire dalle 14 risponderà alle domande della stampa per presentare Inter-Napoli, valida per la terza giornata di campionato ed in programma domasni, sabato 5 settembre alle 18:00. Il tecnico livornese avrà l'occasione per fare il punto sulla condizione della squadra, il caslciomercato che s'è concluso e le ultime vicende che riguardano diversi elementi della rosa. Come di consueto, potrete leggerla su Tuttonapoli.net e commentarla su Radio Tutto Napoli.