Tuttonapoli Inter-Napoli, probabili formazioni: le scelte e i dubbi di Allegri e Chivu

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Le probabili formazioni di Inter-Napoli: De Bruyne sostituisce McTominay, ancora Pio Esposito accanto a Lautaro. Le scelte e i dubbi di Allegri e Chivu

Il Napoli è chiamato a reagire immediatamente dopo la prima battuta d’arresto della stagione. Sabato 5 settembre, alle ore 18:00, gli azzurri saranno ospiti dell’Inter a San Siro, nella terza giornata di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Como, mentre i campioni d’Italia di Cristian Chivu sono a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti contro Monza e Cagliari. Una sfida già importante per il Napoli, che vuole evitare di perdere ulteriore terreno dalla vetta prima del debutto in Champions League contro l’Arsenal.

Come arriva il Napoli: reazione immediata e McTominay ai box

La prestazione contro il Como ha lasciato più di un dubbio, soprattutto per la difficoltà mostrata dagli azzurri nella costruzione dal basso e in pressione. Allegri potrebbe quindi apportare alcuni correttivi, pur confermando il 4-3-3 utilizzato nelle prime due giornate. L’assenza più pesante sarà quella di Scott McTominay, fermato da una lieve aritmia benigna e atteso da un intervento di ablazione. Al suo posto è pronto Kevin De Bruyne, destinato a completare il centrocampo con Lobotka e Anguissa. Da valutare anche possibili cambiamenti in difesa e sulle corsie offensive.

Come arriva l’Inter: Chivu a punteggio pieno e con un solo gol subito

L’Inter ha cominciato il campionato con due vittorie consecutive: il netto 4-1 contro il Monza e il successo per 1-0 ottenuto sul campo del Cagliari grazie alla rete di Calhanoglu. Cinque gol segnati e soltanto uno subito per i nerazzurri, che hanno mostrato solidità e confermato la grande capacità di creare occasioni da rete. Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2, con Lautaro Martinez riferimento offensivo e Pio Esposito leggermente favorito su Thuram per affiancarlo. Sulla corsia destra Diouf è avanti rispetto a Luis Henrique, mentre Zielinski si gioca una maglia con Jones.

Le ultime sul Napoli: De Bruyne sostituisce McTominay, Rafa Marin in ballottaggio

Meret sarà confermato tra i pali, con Di Lorenzo sulla corsia destra e a sinistra Spinazzola, dopo la prova negativa di Olivera. Al centro Rrahmani è sicuro del posto, mentre Rafa Marin è favorito su Beukema che potrebbe non essere ancora al meglio della condizione. A centrocampo il principale cambiamento sarà l’ingresso dal primo minuto di De Bruyne al posto dell’indisponibile McTominay, con Lobotka e Anguissa a completare il reparto. In attacco, Alisson Santos appare avanti su Noa Lang per giocare a sinistra, dall'altro lato c'è Politano ed al centro Hojlund che guiderà ancora l’attacco.

Le ultime sull’Inter: Pio Esposito favorito su Thuram, quattro dubbi per Chivu

Josep Martinez difenderà la porta nerazzurra protetto dal terzetto composto da Bisseck, Bastoni e uno tra Akanj e Pavard. A centrocampo Barella e Calhanoglu sono certi di una maglia, mentre Zielinski parte avanti su Jones. Sulla fascia sinistra spazio a Dimarco, con Diouf favorito su Luis Henrique per quella destra. Il principale dubbio riguarda l’attacco: Lautaro Martinez sarà titolare, mentre Pio Esposito è al momento in vantaggio su Thuram per affiancare il capitano nerazzurro.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Ballottaggi: Akanji-Pavard 55-45%, Diouf-Luis Henrique 60-40%, Zielinski-Jones 60-40%, Pio Esposito-Thuram 55-45%

Indisponibili: Spence

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Rafa Marin-Beukema 60-40%, Alisson Santos-Lang 60-40%

Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, McTominay, Badiashile (in dubbio)

Le statistiche chiave

L’Inter si presenta al big match a punteggio pieno, con sei punti conquistati, cinque reti realizzate e una sola rete subita nelle prime due giornate. Il Napoli ha invece raccolto tre punti, segnando tre gol e incassandone due. Gli azzurri sono rimasti imbattuti negli ultimi cinque confronti di Serie A contro i nerazzurri, ottenendo una vittoria e quattro pareggi. Nella scorsa stagione il Napoli si è imposto per 3-1 al Maradona, mentre la sfida disputata a San Siro si è conclusa sul 2-2

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