Podcast Formazione Inter-Napoli, da Milano: "Chivu ha solo due dubbi per domani"

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"La certezza per l'attacco è Pio Esposito che affiancherà Lautaro e con Thuram che può giocare a gara in corso e magari titolare in Champions. Stones potrebbe partire dall'1' con Bisseck e Bastoni. Ci aspettiamo Diouf a destra con Dimarco a sinistra e Barella-Calnahoglu-Zielinski a completare la mediana". Daniele Vitiello, giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

"In termini di rosa la base del Napoli è solida e ha poco da invidiare all'Inter. Ma bisogna fare due considerazioni: l'ambizione del Napoli di fare meglio in Champions e quindi magari perderà punti in campionato e poi la sfida di Allegri che per ora ha mantenuto parte della sua credibilità perché gli sono stati attribuiti diversi alibii negli ultimi anni. Ora ha pochi alibi e quindi credo che Napoli sia per lui l'ultima grande chance per risollevarsi. Ma col Como non ho visto un Napoli in continuità col passato".