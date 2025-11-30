Live Roma-Napoli 0-1 (36' Neres): inizia il secondo tempo

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale su Tuttonapoli

73' Cartellino giallo per Baldanzi dopo il fallo su Rrahmani.

69' Cambio per il Napoli: fuori Lang, dentro Politano.

69' Tiro di Celik sul fondo.

66' Cross di prima intenzione di Wesley, il pallone termina sul fondo.

65' Cartellino giallo per Beukema.

63' Cartellino giallo per Lobotka.

62' Doppio cambio per la Roma: fuori Soulè e Cristante, dentro Dybala e El Aynaoui.

60' Occasione Napoli con Hojlund, salva Svilar.

57' Fallo di Buongiorno su Cristante.

54' Fallo di Cristante e primo cartellino giallo della gara.

50' Cross di Neres, respinge con i pugni Svilar. Fallo in attacco del Napoli.

45' Cambio della Roma: fuori Ferguson, dentro Baldanzi.

21.50 Riparte la gara.

21.34 Il primo tempo si conclude con il punteggio di 1-0 in favore del Napoli. Gli azzurri, alle prese con uno dei migliori primi tempi della stagione, la sbloccano col contropiede letale di Hojlund e Neres.

46' Finisce il primo tempo all'Olimpico di Roma.

46' Il tiro di Soulè termina alto.

44' Fallo di Cristante su Mctominay a centrocampo.

39' Neres ci riprova, la conclusione sbatte su un difensore giallorosso.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Recupero del Napoli in difesa, contropiede azzurro con Hojlund che imbuca per vie centrali per Neres, l'attaccante brasiliano batte Svilar e sblocca la gara.

34' Cross di Wesley, stacca di testa Ferguson. Rimessa dal fondo per il Napoli.

31' Ferguson si gira e tira, pallone alto sopra la traversa.

30' Incursione di Pellegrini, Rrahmani libera un pallone pericoloso.

27' Una serie di finte di Noa Lang, ne deriva un cross che diventa un tiro. Respinge Svilar.

24' Il calcio di punizione della Roma si spegne sul fondo.

22' Tiro di Mancini bloccato da Milinkovic-Savic.

18' Cross di Neres per Di Lorenzo lasciato indisturbato nel calciare, il tiro si spegne sull'esterno della rete.

15' Hojlund prova a servire un compagno all'interno dell'area di rigore ma il passaggio è impreciso.

12' Azione del Napoli in contropiede. Il cross di Beukema viene messo in calcio d'angolo.

9' Lampo di Neres per Lang, l'attaccante olandese viene fermato in uscita da Svilar. L'azione continua ed il pallonetto di Hojlund viene fermato dall'estremo difensore.

8' Mancini ferma Hojlund con un fallo

6' Neres prova a creare pericoli ma viene fermato dai difensori.

3' Hojlund resta per una manciata di secondi a terra dopo una spallata di Ndicka a palla lontana.

1' Il primo possesso della partita è della Roma.

20.45 ROMA-NAPOLI È INIZIATA!

20.30 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

20.23 - Frederic Massara, ds della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre-partita della sfida col Napoli.

Direttore, c’è una sfida a distanza con un’amicizia di lunghissima data. Da quando dal Pavia siete stati ceduti insieme al Pescara, lei e Allegri avete questi destini incrociati. Adesso vi state rubando il primo posto di domenica in domenica. Com’è questa sfida? Come la vive?

"No, ma certamente è un’amicizia di lunga data. Non c’è nessuna sfida a distanza, anche perché il campionato è appena iniziato e c’è un grandissimo equilibrio. Ci sono tantissime squadre che stanno facendo bene e noi siamo soddisfatti anche del nostro avvio. Però è un’opportunità per noi, in questa partita, di verificare a che punto siamo contro una grande squadra, campione d’Italia".

Il lavoro del mister in questo avvio è straordinario: non parlo solo di risultati e gioco, ma anche della valorizzazione dei giocatori. La sensazione è che chiunque, anche chi è partito un po’ in ritardo, sta facendo benissimo. Può essere che, al contrario, questo gruppo possa arrivare a centrare gli obiettivi senza nessun innesto?

"Intanto il lavoro del mister è indiscutibilmente grandioso. Sta facendo delle cose molto, molto belle. Anche se siamo solo all’inizio del percorso, già si vede chiaramente la sua impronta. Poi effettivamente bisogna anche dare merito a un gruppo la cui ossatura è la medesima dell’anno scorso, che ha fatto bene già nel girone di ritorno, che continua a fare bene. Questo effettivamente è un fatto indiscutibile. Se ci saranno delle opportunità per cercare di migliorare questo organico, che è già molto buono, cercheremo di coglierle".

Buonasera direttore, due curiosità. Rimango sulla sua ultima risposta. Abbiamo sempre parlato dell’esterno offensivo a sinistra: quella posizione era da coprire dopo Pellegrini. Il suo rendimento cambia il vostro progetto di mercato a gennaio? E poi il campo: abbiamo parlato del Napoli in una nuova veste, con un nuovo sistema di gioco. La preoccupa di più?

"Allora, intanto Lorenzo Pellegrini sta facendo benissimo, ma non avevo dubbi in questo senso. Il mister lo sta utilizzando in questa posizione e sta dando, magari con caratteristiche diverse, non proprio da attaccante puro, una grande mano alla squadra, con gol e un contributo veramente molto efficace. Per quanto riguarda il Napoli, il Napoli è temibile sempre, ma non è una questione di assetto volentario. Hanno un organico tale, un grande allenatore, sono campioni d’Italia. Sono capaci di cambiare lo stesso assetto durante la gara, quindi non ne faccio una questione di assetto, ma di valore della squadra".

20.18 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Vi aspettavate la Roma come rivale per lo scudetto? "Assolutamente sì, perché la Roma ha fatto un girone di ritorno incredibile con mister Ranieri. Penso sia stata la prima, se non sbaglio. Ha fatto veramente una cavalcata notevole, quindi la squadra è stata migliorata. È arrivato un allenatore che si presenta da solo, di grande spessore. Mi spiace stasera che non sia in panchina perché è una partita di livello, uno spot per il calcio italiano. Speriamo di vedere una grande partita”.

È possibile identificare un profilo adatto per la lista e per il mister per questo mercato di gennaio o il Napoli è a posto così? “Oggettivamente adesso in mezzo al campo siamo corti, è un fatto oggettivo. Non mi va tanto di parlare di mercato perché sarebbe sminuire il lavoro del mister e quello che stanno facendo i ragazzi. Noi abbiamo delle assenze importanti, ci sono giocatori determinanti, giocatori di spessore, di esperienza, di qualità, quantità. Anche prima abbiamo avuto qualche defezione, quindi il lavoro che è stato fatto finora è ottimo, perché siamo in una posizione di classifica importante. Ma c'è attenzione? C'è attenzione e se c'è un'opportunità la coglieremo. Faremo delle valutazioni corrette, siamo pronti, vediamo”.

Insigne sarebbe contento di tornare, la trattativa con la Lazio si sia anche un po' fermata c'è il vostro zampino? “No, non c'è nessuno zampino. Io ho detto che ne abbiamo parlato nel mese di giugno e luglio, in fase di costruzione della squadra. In questo momento davanti in quella posizione siamo coperti, si può vedere dalle scelte dell'allenatore. In questo momento non c'è questa cosa qui. Lorenzo è stato un grande, un grandissimo giocatore del Napoli, un tifoso del Napoli, gli facciamo il più grande in bocca al lupo. In questo momento noi non siamo orientati in quella posizione".

20.11 - Anche il Napoli entra in campo per il riscaldamento.

20.07 - La Roma entra in campo per iniziare il proprio riscaldamento.

19.55 - I portieri delle due squadre entrano in campo per il riscaldamento.

19.50 - Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre-partita della sfida contro il Napoli.

Ti aspettavi, con un allenatore nuovo, di prenderti subito un ruolo da protagonista? Solitamente gli altri, prima o poi, si siedono in panchina, per te invece accade raramente. "No, ovviamente ringrazio per la fiducia il mister. Io provo a dare il massimo in ogni partita, sia quando parto dalla panchina sia quando gioco dall’inizio. È fondamentale aiutare la squadra con gol e assist, ma soprattutto nella lotta e in tutto il resto. Noi attaccanti siamo i primi difensori, per quello che ci chiede il mister: la pressione e tutto ciò che facciamo non serve solo ad attaccare ma anche a difendere e pressare. È fondamentale nel suo gioco. Questa partita sarà una di quelle in cui dobbiamo misurarci con squadre fortissime. Speriamo di fare molto bene e di giocare una grande partita".

Negli altri scontri diretti con le contendenti per il titolo, Milan e Inter, la Roma non ha giocato male: un tempo sì, uno no, ma non sono arrivati punti. Quanto avete insistito in questi giorni sull’importanza di portare a casa questo tipo di partite? "Come ho detto prima, non abbiamo vinto ma non abbiamo fatto brutte partite. Nel secondo tempo contro l’Inter e nel primo tempo contro il Milan siamo stati molto meglio noi. Però è il momento di giocare queste sfide: se vogliamo restare lì in alto, queste partite sono le più importanti. Ci misuriamo con queste squadre per capire i nostri obiettivi. Siamo solo all’inizio, è la dodicesima giornata, quindi siamo tranquilli: sono partite che ci dicono dove siamo e dove vogliamo arrivare".

19.49 - Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Roma: "Mi trovo bene sia a 3 che a 4, in una difesa a 3 puoi essere ancora più aggressivo: questo è un vantaggio di questo modulo. Stavamo alternando prestazioni brillanti e altre me no soprattutto fuori casa, sta a noi dimostrare di poter continuare così. L'ultima volta qua è stato bellissimo, spero di vivere un'altra bella serata".

19.39 - Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, Derby del Sole e posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Antonio Conte conferma il sistema di gioco adottato nelle ultime due partite contro Atalanta e Qarabag, confermati anche gli stessi uomini scesi in campo martedì in Champions League. In attacco Lang vince il ballottaggio con Politano e giocherà a sinistra con Neres a destra e Hojlund al centro. Confermatissima la difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a proteggere la porta difesa da Milinkovic-Savic. Centrocampo a quattro con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, con in mezzo l’intoccabile coppia Lobotka-McTominay. Panchina per Spinazzola, recuperato dopo alcune settimane di stop.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Romano, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi. All. Tullio Gritti (squalificato Gian Piero Gasperini)

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

19.23 - Il Napoli è arrivato allo stadio.

19.15 - La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.

18.15 - Cancelli aperti all'Olimpico! I tifosi iniziano ad entrare nell'impianto che stasera ospiterà il Derby del Sole tra Roma e Napoli.

Le probabili formazioni - Antonio Conte dovrebbe confermare il 3-4-2-1 e gli stessi uomini della vittoria di martedì in Champions League contro il Qarabag. Dunque, Milinkovic-Savic in porta, Beukema-Rrahmani-Buongiorno a formare il terzetto di difesa, a centrocampo i soliti Lobotka e McTominay con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce; Spinazzola convocato dopo l'infortunio, partirà dalla panchina. In attacco, fiducia a Hojlund e David Neres, per la terza maglia Noa Lang dovrebbe vincere il ballottaggio con Politano.

Gian Piero Gasperini tira un sospiro di sollievo: allarme rientrato per Koné ed El Aynaoui dopo i problemi fisici accusati nel match di Europa League. Nel classico 3-4-2-1 del tecnico giallorosso ci sarà Svilar tra i pali, in difesa inamovibili Mancini ed N'Dicka, poi Hermoso è in pole su Ziolkowski. In mediana quindi c'è Koné insieme a Cristante, sulle corsie laterali agiranno Celik e Wesley. Si va verso un tridente offensivo leggero con Pellegrini e Soulé a supporto di Dybala falso 9.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli!