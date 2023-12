Ruolo, caratteristiche tecniche e non solo: chi è Santiago Pierotti, l'argentino in questi giorni a Castel Volturno

Il classe 2001 è dotato di una grande struttura fisica (189 centimetri d'altezza) e di una bella muscolatura, formata ma neanche iper-tonica.

Argentino, ma con passaporto comunitario. Classe 2001, in forza al Colon. Santiago Pierotti è l'ultimo nome che orbita nel mondo Napoli. In questi giorni l'esterno offensivo è a Napoli, alloggia in un hotel ed è stato anche a Castel Volturno. La notizia è stata data ieri da Paolo Del Genio, nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'. Si tratta di un giocatore di piede destro, che ha giocato perlopiù come ala destra, ma si è destreggiato bene anche da trequartista e da seconda punta.

Il classe 2001 è dotato di una grande struttura fisica (189 centimetri d'altezza) e di una bella muscolatura, formata ma neanche iper-tonica, e un baricentro regolare. Ha grande progressione, sia sul breve che sul lungo, è dotato di discreta velocità. Non è un calciatore che segna tanto: solo due gol nell'ultimo campionato argentino, in cui ha collezionato 26 presenze. Un giocatore più di rifinitura che di finalizzazione, per intenderci.

Quanto costa? In Argentina scrivono che il Colon potrebbe cederlo per una cifra che si aggira sui 6 milioni, per Transfermakt.it il valore di mercato si attesta sui 2,5 milioni. Ha il contratto in scadenza tra un anno, a dicembre 2024, e quindi i numeri provenienti dall'Argentina potrebbero essere ritoccati verso il basso. In passato è stato vicino al Torino e seguito anche dal Bologna, ora chissà che non ci stia facendo davvero un pensierino il Napoli.