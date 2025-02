Saint-Maximin, corsa contro il tempo: l'Al Ahli ha garantito al Napoli che otterrà la deroga

Dopo le difficoltà per arrivare ai vari nomi accostati al Napoli per raccogliere l'eredità di Khvicha Kvaratskhelia, adesso pare che ci siamo: Giovanni Manna è al lavoro per definire l'operazione in prestito per 4 milioni di Allan Saint-Maximin. Una cosa tutt'altro che semplice dal punto di vista burocratico, visto che il giocatore è di proprietà dell'Al Ahli ma si trova attualmente in prestito al Fenerbahce e dunque bisognerà prima che questi due club risolvano tale prestito, ma Il mercato arabo ha chiuso alle ore 22 di ieri.. A spiegarlo è il Corriere dello Sport:

"Il Napoli e Saint-Maximin hanno l’accordo e lui scalpita sin da ieri per partire, ma la conclusione dell’affare è legata a una serie di passaggi burocratici che non dipendono dal club azzurro: a cedere il giocatore a titolo temporaneo deve essere il proprietario del cartellino, e dunque l’Al-Ahli, ma il mercato arabo ha chiuso i battenti alle 22 italiane di ieri, le 24 locali, e poiché il rientro da un prestito è equiparato a un’operazione in entrata, con il Fenerbahçe è andata in scena una folle corsa contro il tempo per risolvere l’accordo. In ogni caso, l’Al-Ahli ha garantito al Napoli la possibilità di ottenere una deroga, in virtù di precedenti che hanno fatto giurisprudenza: oggi sarà la giornata della chiarezza. Possibilmente della chiusura".