"Se vuoi andare via da Madrid noi ci siamo": Manna e il retroscena su Raspadori

vedi letture

"Se vuoi andare via da Madrid noi ci siamo": Manna e il retroscena su Raspadori. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Di sicuro la Roma ha un accordo blindato con l’Atletico: 2,5 milioni per il prestito, altri 19 per il riscatto a giugno. Un riscatto libero, ma con diversi bonus e una penale nel caso in cui a Trigoria decidessero di non esercitarlo. Al calciatore i giallorossi avrebbero promesso un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Raspadori, però, non è ancora convinto. Il progetto Gasp lo intriga, cambiare aria un po’ meno.

È infatti consapevole di trovarsi in uno dei migliori club d’Europa, il suo tecnico lo stima anche se non lo fa giocare poi così tanto e il fatto che lo stesso Cholo si sarebbe alterato una volta venuto a conoscenza dell’accordo tra Atletico e Roma è un segnale che Jack ha colto (e apprezzato). E se da questa storia nascesse una nuova opportunità? Manna, il ds del Napoli, ha già bussato alla porta: “se vuoi davvero andar via da Madrid, noi ci siamo”, il senso del suo discorso. Insomma, la Roma è lì che aspetta una risposta mentre il ragazzo flirta col suo passato (gli azzurri) e il suo presente (i colchoneros).