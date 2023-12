Sembra di nuovo giugno: altra caccia al difensore centrale

Perso Natan per circa due mesi a causa dell’infortunio alla spalla, il Napoli non ha tempo.

Sembra essere tornati indietro nel tempo di circa 6 mesi, quando il Napoli perdeva Kim Min-Jae (ceduto al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola) e dragava il mercato dei centrali difensivi cercando il sostituto del coreano. Alla fine, a sorpresa, fu scelto Natan, promessa del Red Bull Bragantino. Ma ora le grandi difficoltà difensive palesate dal Napoli e l’infortunio del brasiliano, costringono De Laurentiis a correre ai ripari e cercare un nuovo centrale.

Il centrale è diventata un’urgenza. Perso Natan per circa due mesi a causa dell’infortunio alla spalla, il Napoli non ha tempo. Gli azzurri, già in grande difficoltà difensiva (21 gol subiti in 17 gare di campionato) sono rimasti in difesa con gli uomini contati e in forma scadente. Rrahmani sembra essere un lontano parente del difensore sicuro che affiancava Kim, Juan Jesus sembra non reggere i troppi impegni ravvicinati, Ostigard non sembra convincere a pieno Mazzarri (si vociferava di una sua possibile partenza a gennaio). A tutto questo si aggiunge l’imminente final four di Supercoppa italiana. Mazzarri necessità dunque di un quarto centrale, bisogna fare presto.

Chi prendere? Il Napoli ha bisogno di un centrale di stazza (bravo nel gioco aereo) ma anche veloce, che possa tenere la difesa alta ed essere rapido nei ripiegamenti difensivi. Tranne qualche rumors di mercato (Simakan e Kiwior), vere trattative imbastite dal club di De Laurentiis ancora non sono emerse. In estate un’infinità di nomi erano stati accostati al Napoli, di questi alcuni hanno rinnovato con il proprio club (Danso e Kilman) altri hanno cambiato squadra (Mavropanos) e quindi sono da depennare dalla lista. L’identikit è tracciato, ma non sarà facile trovare un club disposto a lasciar partire un difensore di livello a gennaio se non per cifre elevate. Stavolta un sacrificio economico sembra necessario e il tempo stringe.