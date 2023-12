Tegole Natan e Lobotka, lungo stop per il brasiliano: i tempi di recupero

Il Napoli ha comunicato gli esiti degli esami effettuati su Natan e Lobotka, che si sono infortunati ieri durante la sfida persa Napoli con la Roma all'Olimpico.





I tempi di recupero. Per recuperare Natan - secondo le stime della Gazzetta dello Sport - dovrebbero volerci dalle sei alle otto settimane per recuperare dalla lussazione alla spalla. Invece, per quanto riguarda Lobotka (infrazione costale) due o al massimo tre settimane potrebbero bastare per rivederlo in campo.