Serie A, c'è la data d'esordio per il Napoli di Conte! Gli orari delle prime 3 giornate

Dopo la pubblicazione del calendario ufficiale della stagione di Serie A 2024/25 avvenuta nella giornata di ieri, oggi la Lega ha reso ufficiali anche date e orari per ogni gare delle prime tre giornate di campionato. Per il Napoli si inizia domenica 18 agosto alle ore 18:30, in casa del Verona. L'esordio al Maradona è previsto sette giorni dopo contro il Bologna alle ore 20.45, mentre il terzo turno contro il Parma si disputerà il sabato sera. Di seguito la programmazione completa

PRIMA GIORNATA

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Genoa-Inter

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Parma-Fiorentina

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Empoli-Monza

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Milan-Torino

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Bologna-Udinese

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Hellas Verona-Napoli

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Cagliari-Roma

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Lazio-Venezia

Lunedì 19 agosto, 18.30 Lecce-Atalanta Lunedì 19 agosto, 20.45 Juventus-Como

SECONDA GIORNATA

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Parma-Milan

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Udinese-Lazio

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Inter-Lecce

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Monza-Genoa

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Fiorentina-Venezia

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Torino-Atalanta

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Napoli-Bologna

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Roma-Empoli

Lunedì 26 agosto, 18.30 Cagliari-Como

Lunedì 26 agosto, 20.45 Hellas Verona-Juventus

TERZA GIORNATA

Venerdì 30 agosto, ore 18.30 Venezia-Torino

Venerdì 30 agosto, ore 20.45 Inter-Atalanta

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Bologna-Empoli

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Lecce-Cagliari

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Lazio-Milan

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Napoli-Parma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Fiorentina-Monza

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Genoa-Hellas Verona

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Juventus-Roma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Udinese-Como