Sindaco Manfredi sul Maradona: “Fiducioso, lavoriamo in sintonia con ADL. 3° anello? Primi dati positivi”

A margine della conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione di Pompeii Theatrum Mundi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato ai micorofoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Maradona sarà pronto per Euro 2032? "Stiamo lavorando, stiamo facendo approfondimenti tecnici importanti per trovare tutte le possibili soluzioni. Sono fiducioso, stiamo lavorando anche in sintonia con la società e con il presidente De Laurentiis. Troveremo la soluzione migliore negli interessi dei napoletani, di Napoli e dei tifosi. Ci faremo trovare pronti per ogni appuntamento".

C’è positività riguardo alla riapertura del terzo anello? “Sì, si stanno facendo delle indagini tecniche molto approfondite utilizzando le più moderne tecnologie. I primi dati, che anche io ho visto tra ieri e l’altro ieri, ci danno fiducia. Con interventi non eccessivi si potrà ridare agibilità ad un anello che era stato bloccato non per problemi di sicurezza ma per eccessive vibrazioni”.