Sky - Il Napoli vuole Gatti! E' in cima alla lista del ds per l'estate: i dettagli

Oggi alle 13:01 In primo piano

Il Napoli, per la difesa, ha messo nel mirino Federico Gatti della Juventus, che si trova ai primi posti della lista del ds. I due si conoscono molto bene, con il club azzurro che vuole fare un investimento importante con un giocatore già pronto dopo Marianucci (affare già concluso) per rinforzare il reparto. Il Napoli aveva già seguito Gatti in passato quando ancora il giocatore era al Frosinone. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

È già tempo di calciomercato, dunque, mentre il club di De Laurentiis - fa sapere il giornalista di Sky Sport - dovrà fare i conti con i vari contratti in scadenza al 30 giugno 2025, tra cui figura anche Juan Jesus proprio per la difesa. In attacco invece piace Lucca dell'Udinese.