Il titolo non è un arzigogolato gioco di parole. No. È un pensiero reale sulla situazione attuale: solo un pirla non vorrebbe giocare in questo Napoli. Eh sì, dopo un tempo in cui andava di moda il rifiuto alla maglia azzurra, possiamo affermare senza timore di smentita che la situazione si è completamente ribaltata.

In questo momento Napoli rappresenta una meravigliosa biodiversità. Nel panorama paludoso del nostro calcio, il club azzurro ha saputo muoversi in maniera autonoma, senza mai entrare in certe dinamiche. Non si è perso nelle sabbie mobili di bilancio rattoppati e iscrizioni fatte sul filo di un equilibrista, ed alla fine ha avuto ragione.

Ora che il Napoli si gode la sua sfilata, come un ciclista che plana verso Parigi dopo aver conquistato dalla prima tappa del Tour De France la maglia gialla, è facile ipotizzare un ulteriore effetto positivo. In molti saranno tentati dal progetto De Laurentiis, da quello tattico di Spalletti che ha saputo dare splendore a tutti i calciatori, anche quelli che avevano avuto grosse difficoltà di inserimento come Lobotka. Napoli è un desiderio, una piazza da raggiungere per quei calciatori che attendono la definitiva consacrazione. Nomi come quelli di Koopmeiners, vecchio pallino, o del gioiellino dell’Udinese Samardzic sono profili perfetti per dare continuità a questo progetto. Chi non vorrà farne parte, si assumerà un enorme rischio…