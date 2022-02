Spalletti a Dazn: "Gara determinante, i miei calciatori daranno il massimo"

“Politano è un calciatore che può dare molto come soluzioni offensive alla squadra".

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio.

Ha la sensazione che sia una gara determinante? “Certo, c’è l’abbiamo tutti. In questa partita i miei calciatori daranno il massimo, vedremo se basterà”.

Ha colto sensazioni positive? “Negli ultimi due giorni è difficile cogliere sensazioni dell’ultimo momento, ma c’è il comportamento e la serietà avuti dai miei ragazzi dal primo momento di questa stagione”.

La scelta di Politano titolare? “Politano è un calciatore che può dare molto come soluzioni offensive alla squadra. Le intenzioni sono quelle di riuscire a vincere questa partita. Politano è un giocatore forte che quando è stato in condizione lo abbiamo usato tanto. Ha avuto un problema fisico, per cui era al rientro e nell’ultima partita ho deciso di farlo partire dalla panchina, ma è uno dei tanti titolari”.

Che Lazio si aspetta? “Mi aspetto una Lazio che faccia un bel calcio come tutte le squadre di sarei e che ha fatto dei miglioramenti rispetto all’andata. Sia per la Lazio che per il Napoli questa partita conterà tantissimo ed entrambe le squadre tenteranno di portare a casa i tre punti”.