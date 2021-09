Spalletti a Dazn: “Sul 2-1 in 10 vs 10 pensavo di recuperarla. Insigne fuori dopo 40'? Devo pensare a Firenze”

Ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti ha commentato amareggiato la prima sconfitta stagionale del suo Napoli, 3-2 in casa contro lo Spartak Mosca: "Purtroppo le partite da un episodio si incasinano e bisogna essere bravi a saperle gestire. I momenti della partita sono importanti, come far gol nelle occasioni che ti capitano. A parte l'episodio dell'espulsione, che è rosso, siamo stati ordinati, poi abbiamo sofferto gli uomini a tutta fascia, siamo andati in svantaggio e abbiamo commesso una leggerezza difensiva a livello di scelte, ci hanno fatto il 3-1. Sul 2-1, in parità numerica, pensavo di poterla recuperare".

Insigne l'ha abbracciato dopo la sostituzione dopo 40 minuti, un bel gesto.

"Secondo me è facile da valutare, io ho da portare Insigne fresco a Firenze. Nei miei programmi c'era di sostituirlo al 60'/70'. A quel punto lì hai un uomo in meno, devi coprire a tutta fascia, ho più equilibrio perché Politano è più difensivo di lui, ha giocato comunque un tempo e me lo ritrovo nelle condizioni giuste per la partita di domenica".

Nel finale che è successo?

"Non ho perso niente, sono andato a precisare che non si può prendere in giro gli avversari quando stanno perdendo. Siccome lui fa parte dello staff avversario, non può farlo e sono andato a dirglielo".