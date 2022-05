"Spalletti deve sentire Partenope nell'anima": cosa voleva dire ADL

Nel corso dell'evento che si è tenuto ieri a Palazzo San Giacomo, De Laurentiis ha fatto diverse citazioni parlando del proprio allenatore

© foto di Pierpaolo Matrone

Nel corso dell'evento che si è tenuto ieri a Palazzo San Giacomo, De Laurentiis ha fatto diverse citazioni parlando del proprio allenatore: "Spalletti si è fatto una casa qui? No. È lui che deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega: "La citazione della leggendaria sirena Partenope, fondatrice della città, diventa metafora tirata fuori non a caso dall’uomo di spettacolo. Insomma vuole che Luciano non pensi ad altri approdi, con altre sirene, e dimostri ancora più attaccamento ai colori azzurri".