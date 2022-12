Spalletti: “Elmas è la luce dei miei occhi. Kim? Subito capito di aver preso un campione! Nessuno vuole andare via da Napoli. Sulla sosta..."

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa turca direttamente dal ritiro del Napoli ad Antalya

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa turca direttamente dal ritiro del Napoli ad Antalya: “Un giorno mi piacerebbe allenare in Turchia. In questo momento ci sono Montella, Pirlo e Farioli. Conosco molto bene Farioli, è un mio amico. E’ un uomo di calcio e di qualità e conosco le sue potenzialità. Poi c’è Montella che è al 3° posto in classifica ed è anche un mio ex calciatore. Ci siamo sfidati anche come allenatori e ho sempre visto quanto fosse tosto come avversario. La sua conoscenza del calcio è di primo ordine, ora, da allenatore, lo sta dimostrando a tutti”.

Sul calcio turco: “La gente lo guarda come se fosse di secondo livello, ma in realtà anche il calcio turco è a livello europeo. Se vengono qui allenatori importanti, non è un caso. Hanno visto il potenziale che c’è qui e stanno cercando di cogliere l'opportunità di lavorare in importanti club turchi. Il calcio qui non è lontano dall'Europa. Gli allenatori che vengono qui lavorano sodo per migliorare se stessi e il calcio turco”.

Su Fatih Terim: “L’imperatore ha lavorato in Italia tanti anni fa. Anche la parola 'imperatore' può mostrare quanto potere può dare, quanto può dominare i giocatori e aggiungere loro qualcosa. Il calcio turco non è mai di secondo livello, è equivalente a quello europeo. I calciatori possono crescere ovunque. La cosa più importante è utilizzare quei calciatori nel modo più efficiente possibile, svilupparli e presentarli al mercato. Ecco perché il calcio in Turchia è di altissima qualità. Io e Fatih Terim abbiamo un grande rapporto. Non ci vediamo da anni, ma quando ci vediamo, è come se incontrassi uno di famiglia. Ci abbracciamo, parliamo, raccontiamo storie. Io vivo fuori Firenze e anche lì ho capito e visto quello che la gente pensava di Fatih Terim. Da lì puoi vedere quanto è grande una persona”.

Su Kim: "Dopo la partenza di Koulibaly, abbiamo dovuto acquistare un grande calciatore. Quando ho visto Kim Min-Jae dopo che è arrivato da noi, ho capito quanta qualità avesse e che grande campione avessimo acquistato. Dopo l'addio di Koulibaly, avevamo bisogno di un giocatore molto importante e ha riempito molto bene il suo posto".