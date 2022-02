Spalletti in conferenza: "Bene anche nella sofferenza, di fronte tutti giocatori da 50mln! Sulle condizioni degli infortunati..."

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida del suo Napoli al Barcellona finita sull'1-1: "Sono felice dei giocatori che ho, non li cambio con altri. Cerco di analizzare la gara per non rifare gli stessi errori e fare meglio la prossima volta".

È stata una figata questa gara? "Queste gare sono sempre una figata. Tutti vorrebbero essere nella mia posizione, cerco di godermela nella maniera corretta, anche se ci sono dei momenti dove sono portato ad avere un ghigno differente perchè la squadra non fa quello che voglio".

Come valuta la prova di Osimhen? "Lo valuto molto positivamente, come tutto il resto della squadra. C'è stata grande lotta e voglia al sacrificio. È chiaro che però delle cose le dobbiamo fare meglio, questi comprano tre giocatori da 50 milioni l'uno, anche a dicembre ne hanno presi".

Osimhen in alcune giocate era troppo isolato? "Quando Osimhen parte da solo così, ci vuole la moto per stargli dietro. In certi momenti può andare bene stare bassi, poi bisogna stare più su col baricentro e completare l'azione con l'arrivo dei centrocampisti".

Sarà un peccato che una di queste due squadre dovrà uscire... "Queste gare ti fanno crescere, in maniera anche involontaria. Mi dispiace perchè a lunghi tratti abbiamo fatto bene, poi abbiamo sofferto anche se in maniera corretta.

Sulle condizioni di chi è uscito dal campo acciaccato "Anguissa ha avuto un problemino muscolare, Zielinski solo un affaticamento mentre Fabiàn ha preso una botta alla testa".