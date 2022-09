Spalletti in conferenza: "Goduria, ma il Napoli deve farlo sempre! Il 3° posto non era niente, ma senza non c'era questa notte. Osimhen..."

Dopo il poker al Liverpool Luciano Spalletti è atteso in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti.

Dopo il poker al Liverpool Luciano Spalletti è atteso in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti.

Quanto si è goduto questo Napoli?

"Me lo sono goduto perché abbiamo fatto il Napoli contro una grande come il Liverpool. Ma bisogna essere lucidi: è una partita che si può fare, se c'è il giusto atteggiamento. Ti rendi conto di fare felici le persone che hanno riempito lo stadio e che aspettavano da tempo di guardare questo tipo di partite. Ma quando sei il Napoli devi fare ogni giorno il Napoli, se sei di questo livello lo devi far vedere sempre. Se ora ti lasci andare ad atteggiamenti non corretti vuol dire che non sei di quel livello. Serve lucidità".

Domani che parole troverò per questa serata?

"Quando si fa questo lavoro si è sempre condizionati... Noi di grandi partite ne abbiamo fatte tante, poi stasera tutti ti guardano e tutti ascoltano il rumore del campo o le decisioni che vai a prendere. Questa partita fa più clamore, ma di gare del genere lo scorso anno ne abbiamo già giocate e stasera l'occasione c'è stata grazie alla stagione scorsa. Il terzo posto non era niente, ma senza il terzo posto questa notte non c'era. Ora si va a lavorare con tranquillità, ma non si diventa presuntuosi per una partita. I professionisti devono portare il messaggio nel campo davanti ad un pubblico esigente come quello di stasera".

Come si evolverà il Napoli dopo questa sera?

"Non posso prevedere ciò che accadrà. Io vado a lavorare cercando di organizzare al meglio l'allenamento, se tu allinei il piede all'altro il passo ti viene bene per forza. La squadra sta bene e se si danno una mano tutti diventa più semplice fare risultato soprattutto se ti sei preparato in maniera corretta".

Klopp dice che il Liverpool ha reso la vita facile al Napoli?

"Se lo dice lui... Per me Klopp è uno dei più grandi, molti guardano il Liverpool per usarlo come esempio con le proprie squadre. Io penso alla mia squadra, che ha avuto un atteggiamento corretto anche quando abbiamo preso gol. Ora aspetto la partita di sabato, per capire cosa racconterà. Col Lecce non abbiamo fatto il Napoli, lì si vede se sei da certi livelli, se non riesci a subire queste emozioni e queste serate. In certi momenti la passavamo sempre al portiere, bastava che loro ringhiassero e nessuno voleva più la palla... Può succedere, eravamo sul 2-0 e avevamo già sentito dei boati".

Come sta Osimhen?

"Non è a rischio per sabato, non gioca sicuramente. E non ne giocherà altre nelle prossime settimane, visto che è un problema muscolare".