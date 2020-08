Sportitalia - Gabriel bloccato ma Arsenal e United ci provano, scatta l'ultimatum dal Lille

La trattativa tra il Napoli e il Lille per Gabriel Magalhães è sempre attiva. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, ha riportato le ultime notizie sul proprio sito: "Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato di Gabriel aggiungendo che ci sono tre squadre in corsa. Il Napoli, che lo ha bloccato da tempo per una cifra vicina ai 25 milioni con i bonus, l’Arsenal (che si inserito da qualche giorno) e il Manchester United che prova l’affondo. Il Napoli ha un accordo con il Lille, ma il patto è che prima parta Koulibaly, condizione imprescindibile per chiudere Gabriel. E il Napoli sta forzando, respingendo la proposta dei Gunners che aveva messo a disposizione il cartellino di Papastathopoulos pur di avere la precedenza per Gabriel. Comunque l’ex Milan può arrivare più avanti, visto che il Napoli prenderà due centrali. Il presidente del Lille ha indicato i primi giorni della prossima settimana per una decisione definitiva su Gabriel, ma probabilmente qualcosa accadrà prima".