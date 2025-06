Suzuki-Napoli, Romano: prima scelta di Conte, ma il Parma spara altissimo! La richiesta

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato dell'interesse del Napoli per Zion Suzuki, portiere del Parma, sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano: "Confermo che per Antonio Conte è l'obiettivo numero uno per la porta per competere ai massimi livelli insieme a Meret. Per Conte in questo momento esiste solo Suzuki ma c'è anche il Parma.

Perché il Parma considera Suzuki un portiere incedibile e chiede quasi 35 milioni di euro. Credo che le strategie del Napoli saranno diverse, nel senso che quel tipo di budget verrà spostato su altri ruoli. Anche per Suzuki è importante giocare con regolarità in vista del Mondiale, quindi resta una pista fredda nonostante Conte insiste moltissimo”.