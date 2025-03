Tmw - Da Lucca e Zhegrova a Frattesi e Sugawara: il Napoli pianifica un ricco mercato

Il Napoli sta già programmando la prossima stagione ed è infatti molto attivo sul fronte del calciomercato. Gli azzurri avranno degli incassi importanti tra cessioni e possibile qualificazione Champions, così stanno già sondando diversi nomi in entrata di cui alcuni di alto profilo. A questo proposito, il giornalista Niccolò Ceccarini riferisce le ultime nel suo editoriale su TMW.

Attacco, oltre l'erede di Kvaratskhelia si cerca un centravanti: "Se Zhegrova è l’obiettivo primario per sostituire Kvara, la dirigenza è al lavoro anche per una punta centrale, da affiancare a Lukaku. Anche perché c’è poi da capire quale sarà il futuro di Raspadori e Simeone. E qui l’opzione principale resta Lorenzo Lucca. Certo servono 35 milioni ma le sue caratteristiche sono ideali per il progetto che ha in mente il Napoli. Su di lui c’è interesse anche all’estero (Manchester United e West Ham) ma è chiaro che se la società azzurra decidesse di accelerare in maniera decisa si porterebbe in una posizione di vantaggio. In corsa rimane anche Bonny, che il Napoli sta seguendo da tempo e ha costi inferiori".

Incerto il futuro di Anguissa, Manna studia il colpaccio in caso di partenza del camerunese: "A centrocampo la situazione relativa al rinnovo di Anguissa non registra passi avanti e quindi prende sempre più corpo la possibilità che a fine stagione possa lasciare Napoli. Anche per questo la dirigenza si sta già guardando intorno per inserire un altro giocatore di grande qualità. E una delle idee porta a Davide Frattesi. A gennaio per un attimo si è avuta la sensazione che potesse anche lasciare l’Inter per la Roma. Il club giallorosso però non si è mai avvicinato alla richiesta di 45 milioni. Per acquistarlo il Napoli sa bene che servirà un investimento importante".

Per la difesa è stato già bloccato Marianucci, ma servirà anche un vice Di Lorenzo: "Intanto per la difesa è spuntata una nuova pista. Il club azzurro sta seguendo Sugawara, classe 2000 del Southampton, esterno ma all’occorrenza anche in grado di giocare centrale".