Live Torino-Napoli 0-1 (31' McTominay): in corso il secondo tempo

62' - Esce Sanabria ed entra Njie, esce Linetty ed entra Vlasic. Tre cambi per il Torino

60' - Fa tutto Politano ma il suo tiro esce di poco fuori.

57' - Tocco di Linetty in area di rigore con il braccio attaccato al corpo, l'arbitro lascia correre.

56' - Giganteggia McTominay in mezzo al campo, manda in porta Lukaku che salta Milinkovic ma non riesce a calciare, il belga dunque serve Politano che la rimette in mezzo ma Masina chiude in corner.

55' - Altro aggiornamento da Parma, i padroni di casa raddoppiano con la rete di Haj Mohammed!

55' - Terzo ammonito per il Torino, Coco abbatte Anguissa che si era involato vertso la porta.

52' - Occasione Napoli con Kvara che batte velocemnte una punizione e si invola offensivamente, palla a Di Lorenzo con un perfetto inserimento di McTominay ma il pallone del capitano è poco preciso.

51' - Destro altissimo in precario equilibrio per Ricci dopo il calcio d'angolo battuto da Lazaro.

50' - Bella giocata di Adams, altro corner per il Torino.

48' - Sporca la partita dei padroni di casa, tantissimi contrasti. Chance per Vojvoda che calcia ma chiude Rrahmani. Corner per il Torino.

46' - Inizia ancora con coraggio il Torino, l'esterno di Ricci è però bloccato facilmente da Meret

16.07 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

16.06 - Cambio nel Torino prima dell'inizio del secondo tempo: esce Pedersen ed entra Lazaro. Pedersena aveva subito un'ammonizione

15.49 - Finisce la prima metà di gioco.

45' - Assegnato un solo minuto di recupero.

41' - Torino pericoloso ma Sanabria non riesce a sporcare il pallone.

40' - Due gialli in pochi minuti nel Torino: ammonito anche Pedersen che strattona Kvara.

38' - Lavoro perfetto di Kvara che rallenta e viene fermato in ritardo da Walukiewicz: ammonito.

37' - CHE OCCASIONE PER IL TORINO! CLAMOROSO L'ERRORE DI COCO. Il Torino lavora benissimo dopo il calcio d'angolo, la palla finisce a Sanabria che defilato è tutto solo e serve il solo Coco, il difensore completamente isolato non riesce a metterla dentro con la porta vuota!

36' - Corner in favore del Torino.

36' - Destro di Adams murato da Di Lorenzo.

34' - Prova a reagire il Torino che sposta tutto il suo baricentro nella metà campo avversaria.

31' - GOOOOOL DEL NAPOLI! LA SBLOCCA MCTOMINAY! Azione manovrata degli azzurri, Olivera lavora con Kvaratskhelia che da fermo serve lo scozzese, in una frazione di secondo stoppa e calcia da dentro l'area di rigore e con il mancino porta il Napoli avanti!

30' - Altro aggiornamento da Parma dove Rovella è stato ammonito e salterà il match di domenica sera contro il Napoli.

28' - Super lavoro di McTominay che guadagna una rimessa laterale

27' - Corner azzurro ma Di Lorenzo colpisce male.

26' - Sbaglia Buongiorno e chiude la diagonale un perfetto Di Lorenzo.

25' - Spinge adesso il Napoli che senza troppe manovre arriva facilmente davanti la porta di Milinkovic-Savic.

23' - ANCORA MILINKOVIC SAVIC! Paratissima anche sul colpo di testa di Kvara che la sporca e a mano piena il portiere del Torino dice ancora no

22' - MIRACOLO DI MILINKOVIC-SAVIC! Che parata clamorosa su un tacco altrettanto magnifico di Lukaku al volo!

21' - Fabbri corre a rimproverare Vanoli per troppe lamentele.

20' - Sbaglia Meret in costruzione concendendo rimessa laterale al Torino

19'- Sbaglia il Torino in uscita e seconda chance in pochi minuti per Kvara che calciando colpisce però Lukaku! Cresce la produzione azzurra.

18' - Super movimento di McTominay che si lancia in avanti e serve in area di rigore Kvara, il georgiano calcia da posizione ravvicinata e spara altissimo.

17' - Coco lancia verso Sanabria ma l'attaccante non riesce ad agganciare il pallone.

13' - Pedersen ed Adams provano a duettare sulla fascia ma il pallone dello scozzese non è preciso.

12' - Colpo di testa di Buongiorno ben colpito ma impatta con Gineitis.

12' - Fallo di Walukiewicz su Kvara, il georgiano sembra ispiratissimo oggi.

10' - Chance ancora per il Torino, battuta velocemente una rimessa laterale con il cross di Gineitis e Sanabria che manca il tap-in.

9' - Verticalizzazione perfetta del capitano Di Lorenzo verso Lukaku che stoppa e scivola, riesce a calciare con poco equilibrio e Milinkovic-Savic blocca facilmente. Primo tiro in porta per gli azzurri.

8' - Clima infuocato sugli spalti del Torino, cori contro il presidente Cairo!

8' - Battuto abbastanza male il primo corner della gara da Politano.

6' - Reagisce il Napoli, corner guadagnato da Politano dopo una lunga azione manovrata

4' - Prima chance per il Torino, Adams sfugge a Buongiorno e riesce a colpire di testa ma la palla esce di pochissimo.

3' - Gestisce il possesso palla il Torino anche a tratti veloce, il Napoli attende. Intanto la Lazio è passata in svantaggio a Parma, rete di Man.

2' - Altissimo il pressing azzurro in questi primi istanti di gara

15.03 - INIZIA LA GARA CON QUALCHE MINUTO DI RITARDO

14.58 - Squadre in campo.

14.57 - Nonostante il clima di contestazione i tifosi del Torino sono numerosi ed il clima sugli spalti è caldo: tutto pronto in campo!

14.48 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

14.40 - Forte l'emozione di Alessandro Buongiorno nel tornare dove è cresciuto e si è formato. Le sue parole a Dazn: "Tornare è una grande emozione per me, voglio godermela tutta."

14.30 - Giovanni Manna, ds azzurro è intervenuto a Dazn. Queste le sue parole: “Affrontare il Torino non è mai semplice, come tutte le altre squadre. Cerchiamo di non guardare la classifica e crescere giornata dopo giornata, in consapevolezza e autostima".

Che difensore cercate per gennaio? “Noi siamo contenti della rosa che abbiamo e siamo coperti. Non giocando le competizioni europee le turnazioni sono più gestibili. Se di saranno opportunità le coglieremo ma non siamo alla ricerca di specifici profili”.

Raspadori rimarrà a Napoli? “Purtroppo non giocare ogni 3 giorni può diventare un vantaggio col tempo ma per alcuni giocatori può essere difficile trovare minutaggio. Giacomo è un giocatore forte in cui crediamo anche se ora ha meno spazio. Non vogliamo privarci di giocatori forti e lui è un giocatore centrale”.

14.23 - Napoli in campo per la fase di riscaldamento!

14.00 - Sono ufficiali le formazioni del match:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All Conte.

13.45 - Alcuni disordini all'esterno del settore ospiti: due ragazzi hanno fatto esplodere due bombe carta. Enorme dispiegamento di forze dell'ordine.

13.39 - Anche gli azzurri sono arrivati allo stadio.

13.25 - Il Torino è arrivato allo stadio.

13.20 - A breve i due pullman raggiungeranno l'Olimpico Grande Torino, in attesa anche delle formazioni. Seguite tutti gli aggiornamenti qui!

12.44 - Si aprono i cancelli del settore ospiti per i numerosissimi tifosi azzurri giunti a Torino.

12.05 - I convocati del Torino per il match di oggi.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari.

Difensori: Bianay Balcot, Coco, Maripan, Masina, Vojvoda, Walukiewicz.

Centrocampisti: Ciammaglichella, Dembele, Gineitis, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria.

11.05 - Dove seguire la partita? In diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e Radio Rai e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Il Napoli di Antonio Conte affronta in trasferta il Torino: gli azzurri tornati alla vittoria nella scorsa giornata, dovranno ancora difendere il primo posto dalle quattro inseguitrici distanti solo un punto. Davanti ci sarà un Torino in grande crisi ed in cerca di riscatto: il pesante infortunio di Zapata ha indirizzato la stagione, negli ultimi 9 match i granata hanno vinto solo una volta, poi sette sconfitte e un pareggio. Il suo allenatore però, Paolo Vanoli, allievo di Conte, saprà preparare la gara rendendola insidiosa per i partenopei, che non dovranno commettere l'errore di sottovalutare l'avversario

Le ultime sul Torino

Lunga lista di infortunati per Paolo Vanoli: oltre i lungodegenti Zapata, Schuurs e Ilkhan, anche Ilic e Savva non saranno della partita. Dunque in porta Milinkovic-Savic, davanti a lui la linea di tre difensori composta da Walukiewicz, Coco e Masina. Sulle corsie esterne a centrocampo da un lato Lazaro, dall'altro Pedersen più di Vojvoda; in mezzo invece insieme a Ricci c'è Gineitis in pole su Linetty, a completare Vlasic (se gioca Njie si alza alle spalle delle punte). In attacco scelte obbligate: giocano Sanabria e Adams.

Le ultime sul Napoli

Mister Antonio Conte dovrebbe riproporre in blocco l'undici della scorsa gara. Confermato quindi Kvara, che è stato in ballottaggio con Neres, nel tridente con Lukaku e Politano. A centrocampo dunque Lobotka insieme a McTominay e Anguissa, in difesa Rrahmani e Buongiorno con ai lati Di Lorenzo e Olivera, in porta Meret. L'unico indisponibile è Mazzocchi, oltre Mario Rui che è fuori dalla lista.

Statistiche

Nello scorso campionato il Napoli non ha mai vinto contro il Torino: pareggio in casa e sconfitta in trasferta, ma il trend recente sorride agli azzurri che nei precedenti otto incroci esterni avevano vinto sette volte (più un pareggio). Il Napoli ha mantenuto la rete inviolata per otto volte in questa Serie A: nei top-5 campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio, tranne la Juventus. Dopo le prime cinque giornate il Torino era in testa alla classifica con 11 punti, nelle successive otto però ha raccolto solo un pareggio e una vittoria, solo il Venezia ha fatto altrettanto male nel periodo. Il Napoli è la squadra dei top-5 campionati europei con la percentuale più alta di trasformazione delle occasioni da gol: il 63% (15 su 24). Romelu Lukaku ha partecipato attivamente al 47% delle reti degli azzurri in campionato, inoltre il belga ha nel Torino la sua vittima preferita: in carriera sono cinque i gol e quattro gli assist realizzati contro i granata. Antonio Sanabria ha segnato in tre degli ultimi quattro incroci con la squadra partenopea.

Amiche ed amici di TuttoNapoli buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli, match valido per la 14esima giornata di Serie A.