La domanda che tutti i tifosi vorrebbero fare oggi a Conte in conferenza

vedi letture

L'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà oggi in conferenza alle 14.45 per presentare la sfida contro il Lecce in programma domani sera alle ore 18 al Via del Mare. C'è una domanda che i tifosi vorrebbero rivolgere al tecnico degli azzurri. Una sola, molto semplice: "C'è già il suo zampino nella costruzione del Napoli del futuro?".

Conte parlando della prossima stagione aveva acceso i riflettori sulle strategie anche di mercato del club azzurro e sulle prospettive di crescita alla base della sua eventuale permanenza. Il ds Manna è già al lavoro da tempo, sono già tanti i profili accostati al Napoli. La società vuole lavorare in anticipo per costruire una rosa che possa essere subito completa, o quasi, per il primo dei due ritiri, quello di Dimaro. La piazza spera che in Trentino possa esserci ancora una volta Conte - che con il Napoli ha un contratto fino al 2027 - alla guida della squadra.