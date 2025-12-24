Tormentone Mainoo, affare congelato: il motivo

Il ds Manna ha già condotto in passato sessioni di mercato muovendosi tra le vie strettissime del saldo zero, e tra l'altro le esigenze attuali sono molto meno soffocanti rispetto al recente passato. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle strategie del Napoli nell'imminente sessione di mercato invernale.

"Le strategie di gennaio sono legate soprattutto al recupero dei centrocampisti: Conte ha perso in sequenza De Bruyne, Gilmour e Anguissa, ma dopo il forfait di Frank è cambiato il sistema di gioco e il suo ritorno, previsto per la metà di gennaio, potrebbe già ridurre l'emergenza. Il regista, invece, è atteso all'inizio di febbraio: motivo per cui l'ingaggio dell'inglese Kobbie Mainoo dello United era già stato congelato. L'infortunio di Bruno Fernandes, tra l'altro, è diventato un ostacolo in più: potrebbe restare a Manchester".