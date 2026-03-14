Live

Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Oggi alle 20:03In primo piano
di Antonio Noto
premi F5 per aggiornare la pagina

Al termine del match contro il Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.