Ufficiale Napoli-Lecce, annunciate le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Di Francesco

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Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida in un buon momento di forma, dopo due vittorie consecutive contro Verona e Torino. In entrambe le occasioni la squadra guidata da Conte si è imposta per 2-1, risultati che hanno permesso al Napoli di consolidare la propria posizione in classifica e guadagnare punti preziosi nella corsa a un posto nella prossima Champions League.

Torna tra i pali Meret, davanti a lui la difesa a tre è composta da Beukema e Olivera braccetti e Buongiorno centrale. A centrocampo rientra dal 1' Anguissa al fianco di Gilmour. Elmas ancora titolare, ma sulla trequarti insieme a Alisson Santos. A guidare l'attacco è Hojlund.

NAPOLI: (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

LECCE (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco