Live Diretta Napoli-Lecce 2-1 (Siebert 3', Højlund 46', Politano 66'): la ribalta il Napoli

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95' - FINISCE QUI! VINCE IL NAPOLI 2-1! E AZZURRI A -9 DALL'INTER!

93' - Buongiorno commette fallo: punizione pericolosissima per il Lecce.

92' - Banda trasportato in Ambulanza

90' - 5' di recupero

90' - Riprende il gioco.

89' - Esce in barella il calciatore del Lecce.

88' - Banda si è toccato ripetutamente l'addome e poi ha perso coscienza: in campo i medici.

87' - Malore per Banda: apprensione in campo con Conte che interviene immediatamente.

86' - Serie di errori di Gilmour che poi commette fallo. Punizione in favore del Lecce dai 35m

84' - Fuori anche Ngom e dentro Fofana

84' - Dentro Giovane e fuori Alisson Santos.

82' - Destro di Ramadani che attraversa tutta l'area di rigore ma esce fuori

80'- 10' al termine

78' - Due sostituzioni nel Lecce: fuori Pierotti, dentro N'Dri. Fuori Gallo e dentro Ndaba.

76' - Dagli sviluppi del corner Alisson prova di testa ma trova un attento Falcone.

76' - Corner in favore del Napoli

74' - De Bruyne crea palle gol come beve un bicchiere d'acqua: palla allargata ad Alisson, destro sul primo palo che esce di un soffio!

72' - Escono Politano e Spinazzola, dentro Gutierrez e Mazzocchi

69' - Reagisce il Lecce: corner per i salentini

66' - GOOOOOOOOOOOL, POPÒ, POPÒ, MATTEO POLITANO! POPÒ POPÒ, MATTEO POLITANOOOOO: corner battuto dal belga, sponda di Buongiorno e Politano sul secondo palo al volo d'esterno batte Falcone!

65' - Corner in favore del Napoli, batterà KDB

64' - Inventa tutto De Bruyne che allarga perfettamente per Alisson: destro potente ma Falcone allarga il piede e dice NO!

63' - Errore di Spinazzola che regala palla a Cheddira, destro che finisce di poco fuori

60' - Scende bene il Napoli, ma De Bruyne commette fallo su Falcone.

57' - Dentro Cheddira, fuori Stulic

52' - Abisso cambia idea, rimessa dal fondo

52' - Calcio d'angolo in favore del Napoli

50' - Tentativo di Alisson ma la palla sbatte sulla difesa del Lecce

49' - Preme il Napoli

46' - GOOOOOOOL DEL NAPOOOOLI, SUBITO HØJLUND! Gilmour pennella per Politano, l'esterno al centro per Højlund che non può sbagliare.

46' - Riparte la gara

19.04 - Dentro McTominay e De Bruyne, fuori Elmas e Anguissa.

18.48 - Finisce il primo tempo al Maradona.

45' - Politano! Conclusione potente sul primo palo che finisce sull'esterno della rete.

45' - Vengono segnalati due minuti di recupero.

44' - Altro errore del Napoli, Stulic arriva al tiro dal limite costringendo Meret a sporcarsi i guantoni.

42' - Si riprende a giocare con Coulibaly che lascia il terreno di gioco, almeno per il momento. Intanto continuano il riscaldamento McTominay e De Bruyne.

40' - Coulibaly si accascia a terra per un problema alla coscia: gioco fermo.

37' - Traiettoria interessante di Politano per Hojlund che, da pochi passi, manca l'impatto col pallone per centimetri.

34' - Banda prova a pescare il jolly dai 30 metri: palla lontanissima dalla porta difesa da Meret.

29' - Combinazione Alisson-Gilmour-Spinazzola, il 37 azzurro viene anticipato all'ultimo prima del tiro.

24' - Fallo ingenuo di Anguissa sulla trequarti difensiva: il camerunese non sembra nella miglior condizione.

22' - Antonio Conte è tutt'altro che contento della prestazione dei suoi fin qui: il tecnico manda McTominay a riscaldarsi per mandare un segnale alla squadra.

20' - Squillo del Napoli: lancio in profondità per Hojlund che viene fermato fallosamente da Siebert, il quale viene anche ammonito.

19' - Banda brucia in velocità Beukema e la mette in mezzo dove non arriva nessun compagno.

17' - GILMOUR! Alisson Santos apparecchia per lo scozzese che da ottima posizione strozza il tiro.

15' - ANCORA LECCE! Calcio d'angolo fotocopia del gol, Tiago Gabriel manca incredibilmente la porta dopo l'uscita a vuoto di Meret.

14' - Che brivido per il Napoli! Avvio terribile degli azzurri. Contropiede fulmineo del Lecce, Banda si libera al tiro da centro area e Olivera salva tutto con il corpo.

11' - Coulibaly colpito inavvertitamente al volto da Alisson Santos, gioco momentaneamente fermo.

10' - Tentativo di Alisson Santos dalla distanza: palla sporcata e ancora corner per gli azzurri.

9' - Alisson Santos innesca Politano in uno contro uno: il numero 21 azzurro guadagna calcio d'angolo.

7' - Il Lecce non rinuncia ad attaccare. Banda sguscia in mezzo a due, suggerimento per Coulibaly che calcia da fuori ma non trova la porta.

5' - Prova a reagire il Napoli: sgasata di Alisson Santos che conquista calcio d'angolo.

3' - Clamoroso al Maradona: Lecce subito in vantaggio. Dal secondo calcio d'angolo in pochi minuti, battuto da Gallo, Siebert salta più in alto di tutti e di testa infila Meret.

3' - Cross pericoloso di Banda, Tiago Gabriel svetta in area da posizione pericolosa: palla deviata ed altro corner per i salentini.

2' - Lecce che conquista subito un calcio d'angolo: Meret allontana con il pugno il cross di Gallo.

18.01 - Inizia la partita.

17.56 - Tutto pronto al Maradona, le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17.46 - A bordo campo prende parola la mamma del piccolo Domenico, tragicamente scomparso dopo un intervento al cuore. Il Maradona commosso applude. Valentina De Laurentiis consegna ai genitori di Domenico una maglia del Napoli con il simbolo dell'infinito. "Domenico sarà sempre con noi!"

17.45 - Le squadre terminano il riscaldamento e tornano negli spogliatoi.

17.40 - Nel pre-partita di Napoli-Lecce, il difensore azzurro Mathias Olivera è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Tanti infortuni? Sappiamo che è un anno particolare, ogni settimana abbiamo un compagno diverso infortunato.

Siamo professionisti, ci abituiamo, ogni settimana l’allenatore prepara al meglio la partita. Troppe gara senza clean sheet? Sappiamo che non stiamo bene in questo senso, speriamo di farlo oggi".

17.37 - Nel pre-partita di Napoli-Lecce, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN: "Di fronte abbiamo una squadra, dal punto di vista generale, ben guidata e sono in recupero con diverse soluzioni dalla panchina che possono fare la differenza. Ci vuole coraggio per saper controbattere: noi ci auguriamo di farla girare dalla nostra parte, sappiamo che il Napoli farà la partita".

Ora ci sono tre big-match.

"Io sono dell'idea di pensare step by step. Dopo valuteremo le altre partite, ci auguriamo di fare qualcosa di importante. Credo che questi ragazzi debbano credere nelle proprie potenzialità, nonostante la forza dell'avversario".

Ngom e Banda titolari.

"Ngom è più mediano rispetto a Gandelman. Viene da un periodo in cui non si è allenato benissimo, ha un problema al ginocchio e può essere una risorsa importante dalla panchina mentre il primo è molto bravo a gestire palloni a centrocampo, è arrivato a gennaio e si è integrato bene. Gallo mi ha fatto capire che ce la può fare ad essere in campo quest'oggi".

17.26 - Nel pre-partita della sfida in programma al Maradona tra Napoli e Lecce, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: "Diciamo che stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni torni, devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo cercare di pensare ad un mini-torneo in queste 10 partite dove si distribuiranno Scudetto e posti europei. Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Dovremmo aspettare il recupero di Di Lorenzo per pensare di tornare con la difesa a quattro, mi sembra difficile poter cambiare. Potrebbe essere dannoso e pericoloso per noi cambiare questo modulo".

Cosa vuole costruire?

"Quando sono arrivato a Napoli, ho firmato un contratto per tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera molto serena, tutti sanno benissimo che io a Napoli sto molto bene, mi trovo bene. Al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c'è la massima disponibilità e la massima voglia di continuare il percorso".

17.25 - Nel pre-partita della sfida tra Napoli e Lecce, l'attaccante giallorosso Lameck Banda ha parlato ai microfoni di DAZN: "Graziano fu il primo a chiamarmi Giuseppe e quando segno tutti mi chiamano così, sono emozionato in questo caso e mi faccio chiamare con piacere così.

Penso di essere migliorato in difesa: grazie a mister Di Francesco, ho affinato la mia tecnica e ho capito meglio il posizionamento in campo. Dopo tanti infortuni, ho lavorato tanto sul campo".

17.24 - Si accende il Maradona: scendono in campo gli azzurri per il riscaldamento.

17.22 - Lecce in campo per il riscaldamento.

17.10 - I portieri delle due squadre entrano in campo per il riscaldamento.

16.54 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida in un buon momento di forma, dopo due vittorie consecutive contro Verona e Torino. In entrambe le occasioni la squadra guidata da Conte si è imposta per 2-1, risultati che hanno permesso al Napoli di consolidare la propria posizione in classifica e guadagnare punti preziosi nella corsa a un posto nella prossima Champions League.

Torna tra i pali Meret, davanti a lui la difesa a tre è composta da Beukema e Olivera braccetti e Buongiorno centrale. A centrocampo rientra dal 1' Anguissa al fianco di Gilmour. Elmas ancora titolare, ma sulla trequarti insieme a Alisson Santos. A guidare l'attacco è Hojlund.

NAPOLI: (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

LECCE (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco

16.30 - Si placano i rovesci a Fuorigrotta, torna a splendere il sole.

15.30 - Varchi aperti a Fuorigrotta: in tifosi iniziano ad entrare al Maradona.

15.20 - Piove a Fuorigrotta. Inattesa pioggia prima dell'apertura dei cancelli.

Le ultime sul Napoli

Conte deve fare i conti con diverse assenze: out Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Vergara. Nel 3-4-2-1, solito ballottaggio Milinkovic-Meret tra i pali; in difesa, con Juan Jesus alle prese con un affaticamento muscolare, terzetto inedito con Beukema, Buongiorno e Olivera. A centrocampo Anguissa si candida dal 1' accanto a Gilmour — se non dovesse essere al meglio, arretra Elmas con Giovane in campo dal via — mentre sugli esterni fiducia a Politano e Spinazzola. Sulla trequarti Elmas e Alisson Santos a supporto dell'unica punta Hojlund.

Le ultime sul Lecce

Anche il Lecce arriva alla gara con alcune assenze: indisponibili Camarda, Gaspar e Berisha, ma Di Francesco dovrebbe recuperare Gallo in extremis e confermare la struttura tattica delle ultime uscite. Il 4-2-3-1 salentino si affida a Falcone tra i pali, con la coppia Ramadani-Coulibaly in mediana e il ballottaggio Stulic-Cheddira come centravanti — con il serbo attualmente favorito — e Pierotti e Banda pronti a rifornirlo dalle fasce.

Si riaccendono le luci al Diego Armando Maradona oggi pomeriggio alle 18:00 per una sfida che porta con sé significati diversi ma ugualmente pesanti per entrambe le squadre. Il Napoli di Antonio Conte arriva all'appuntamento forte delle vittorie consecutive contro Verona e Torino, determinato a blindare il terzo posto e mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League. Il Lecce, reduce dalla vittoria preziosa sulla Cremonese, ha raggiunto quota 27 punti ma non può ancora stare tranquillo in classifica. In caso di successo azzurro con contemporaneo passo falso del Milan, il gap di quattro lunghezze sui rossoneri potrebbe ridursi sensibilmente: un orizzonte concreto, non un miraggio.

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