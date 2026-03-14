Live Primavera, Frosinone-Napoli 1-1 (Cichero R 30', Gorica 56’): buon punto in trasferta

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90' + 5' – Finisce la partita: Napoli e Frosinone si dividono la posta in palio al termine di una gara combattuta.

90' – L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

79' – Cambio nel Frosinone: esce Cichero, entra Mboumbou.

77' – Sostituzione anche nel Napoli: fuori Camelio, dentro Borriello.

73' – Fase molto combattuta della gara, con le due squadre che lottano su ogni pallone.

64' – Grande occasione per il Napoli: De Chiara serve Camelio, che però non riesce a concludere verso la porta e calcia alto.

59' – Doppio cambio per il Frosinone: escono Toci e Ndoye, entrano Zorzetto e De Filippis.

56' - GORICA RISTABILISCE LA PARITÀ! Gran stacco di testa per l'azzurrino che porta il punteggio sull'1-1!

46' - Riparte la gara!

46' - Finito il primo tempo, Napoli sotto.

44' - Sarà assegnato 1 minuto di recupero

30' - GOL FROSINONE! Dal dischetto Cichero non sbaglia!

29' - CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE: abbattuo Grosso in area di rigore

26' - Chance per Gorica che davanti al portiere si divora lo 0 a 1!

16' - Ci prova il Napoli con l'avanzata di Caucci, difende bene il Frosinone

13' - Giallo anche per il Frosinone: ammonito Toci

8' - Giallo per Torre! Primo della gara

15.00 - INIZIA LA GARA

14.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Frosinone (3-5-2): Minicangeli; Obleac, Pelosi (c), Barcella; Befani, Ndow, Toci, Grosso, Ndoye Mamadou; Colley; Cichero. All. Cinelli.

A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Luchetti, De Filippis, Florito, Molignano, Zorzetto, Jobe, Buonapane, Mboumbou, Majdeni.

NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Caucci, Gambardella, Eletto; Olivieri, De Chiara (c), Cimmaruta, Torre, Smeraldi; Gorica, Camelio. All.

Rocco. A disposizione: Pugliese, Colella, De Luca, Garofalo, Nardozi, Borriello, Prisco, Anic, Pereyra, Baridò, Zappettini.

09.00 - Frosinone a 26 punti, 19esimo in classifica. Napoli con 34 punti e 15esimo in classifica: sfida salvezza fondamentale per gli azzurrini che vogliono continuare dopo la bella vittoria con il Sassuolo che ha rilanciato la stagione.

08.00 - Ecco i convocati della sfida: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; SMERALDI; SPINELLI; TORRE; ZAPPETTINI

A Ferentino va in scena uno scontro ad alta tensione valido per il campionato Primavera 1. Il Frosinone di mister Gregucci, penultimo in classifica con 26 punti, è con le spalle al muro dopo la sconfitta per 3-1 rimediata a Verona nell'ultimo turno. I ciociari sanno che questa è probabilmente l'ultima occasione per riaprire i giochi e scongiurare la retrocessione diretta: il fattore campo sarà l'arma principale per contenere un avversario arrivato a Ferentino con il vento in poppa. Il Napoli Primavera arriva a questa trasferta con un morale completamente trasformato. Il 5-2 rifilato al Sassuolo ha rappresentato una svolta psicologica oltre che di classifica, portando gli azzurrini a quota 34 punti e a un rassicurante vantaggio di otto lunghezze proprio sul Frosinone. Mister Tedesco sa che un successo in terra ciociara varrebbe praticamente come una salvezza matematica, mettendo fine a un periodo di grande sofferenza e restituendo serenità all'intero gruppo.