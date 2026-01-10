Tre ipotesi se Neres non recupera: c'è anche una possibile sorpresa

vedi letture

L'incognita David Neres verso la sfida di San Siro. Persiste ancora un po' di fastidio, come vi abbiamo raccontato anche questa mattina, e tutto è rinviato al provino di oggi. A momento il Napoli contro l'Inter ha nella casella degli indisponibili Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku; in dubbio anche Ambrosino, fuori contro l’Hellas per affaticamento e ormai in partenza verso il Venezia mentre sono recuperati Vergara e Beukema e Mazzocchi rientra dalla squalifica.

Tutto però gira inevitabilmente intorno a Neres: secondo il Corriere dello Sport, se non sarà convocato "la soluzione più semplice è quella di riproporre Lang a sinistra con Elmas a destra alle spalle di Hojlund, ma i dubbi emersi dalla prestazione con il Verona non sono passati inosservati. Le altre ipotesi: avanzare Spinazzola o sfruttare il recupero di Vergara. Soltanto idee, soltanto valutazioni che oggi Conte tradurrà in scelte. Le certezze sono proprio il rilancio di Spina e Juan Jesus da titolari dopo l’iniziale panchina di mercoledì".