Tutto su En-Nesyri! CdS: Fenerbahce apre al prestito, affare da 5mln! Sfida alla Juve

Il mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. Dalla giornata di domani possono aprirsi scenari concreti per rinforzare l’attacco di Antonio Conte e il nome in cima alla lista è quello di Youssef En-Nesyri. Il marocchino è impegnato stasera nella finale di Coppa d’Africa con il suo Marocco contro il Senegal, poi si concentrerà sul futuro. E il Napoli fa sul serio.

Secondo il Corriere dello Sport, il Fenerbahce ha aperto alla formula del prestito, con una trattativa impostata su una base complessiva di circa 5 milioni di euro tra indennizzo e parte dell’ingaggio. Un segnale importante che rende l’operazione possibile già in questa finestra. La settimana che sta per aprirsi può essere fondamentale per il rinforzo in attacco, a maggior ragione dopo l'appello di ieri di Stellini.