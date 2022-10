UFFICIALE - Anguissa sta recuperando: oggi è tornato parzialmente in gruppo, le ultime

Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo

Frank Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo. Questo quanto riferito dal Napoli sul proprio sito ufficiale. Prosegue a piccoli passi il recupero del centrocampista ex Fulham che potrebbe anche recuperare per la sfida di domenica all'Olimpico contro la Roma.