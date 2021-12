UFFICIALE - Europa League, date e orari degli spareggi col Barcellona: ritorno al Maradona in fascia serale!

Ci si rivede a febbraio in Europa. Più precisamente in Spagna, a Barcellona, dove il Napoli si giocherà il primo round del doppio confronto valevole per gli spareggi di Europa League. Chi vince va agli ottavi di finale, chi perde è fuori. La UEFA ha reso noti date e orari delle due partite: l'andata si disputerà al Camp Nou il 17 febbraio, ore 18:45, mentre il ritorno al Diego Armando Maradona è fissato per giovedì 24 febbraio alle ore 21.

GIOVEDI 17 FEBBRAIO

Ore 18.45:

Barcellona - NAPOLI

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sheriff Tiraspol - SC Braga

Ore 21:

Siviglia - GNK Dinamo

ATALANTA - Olympiacos

RB Lipsia - Real Sociedad

Porto - LAZIO

GIOVEDI 24 FEBBRAIO

Ore 18.45:

GNK Dinamo - Siviglia

Olympiacos - ATALANTA

Real Sociedad - RB Lipsia

LAZIO - Porto

Ore 21:

NAPOLI - Barcellona

Real Betis - Zenit

Rangers - Borussia Dortmund

SC Braga - Sheriff Tiraspol