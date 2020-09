UFFICIALE - Il Governo riapre gli stadi a mille tifosi: col Genoa si ripopolerà il San Paolo

Il Governo accoglie la linea delle Regioni e riapre gli stadi. Fino al 7 ottobre saranno ammesse mille persone all'interno degli stadi per assistere alle partite di calcio. Una prova generale per una parziale riapertura, con l'Emilia Romagna che si è attrezzata per permettere al pubblico di assistere alle partite di calcio già in questo fine settimana.

APPUNTAMENTO CON IL GENOA - La settimana prossima, dunque, il San Paolo riaprerà i cancelli: è prevista per il 27 settembre la sfida al Genoa, la prima post-Covid con i tifosi ammessi allo stadio. L'annuncio è stato dato dal Governo dopo la riunione convocata per questo pomeriggio con i rappresentanti delle Regioni.