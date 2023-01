UFFICIALE - Kvaratskhelia recuperato per la Roma: le ultime da Castel Volturno

Khvicha Kvaratskhelia, a meno di ulteriori sorprese nei prossimi giorni, sarà abile e arruolabile per il big match di domenica contro la Roma.

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, a meno di ulteriori sorprese nei prossimi giorni, sarà abile e arruolabile per il big match di domenica contro la Roma. L'ala sinistra georgiana, dopo aver saltato Cremonese e Salernitana, è rientrato gradualmente in gruppo questa settimana. Ieri aveva svolto quasi l'intera seduta con il resto dei compagni, oggi invece si è allenato completamente in gruppo, come comunicato dal club nel consueto report da Castel Volturno. Dunque, a tre giorni da Napoli-Roma, è dunque da considerare del tutto recuperato.