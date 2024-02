UFFICIALE - L'annuncio di ADL: "Benvenuto Calzona. Mazzarri? Esonerato un amico. Su Hamsik..."

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, annunciando di fatto il cambio panchina

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, annunciando di fatto il cambio panchina: "Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L'ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, bisogna riuscire a dare sempre qualcosa in più.

Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona (accordo fino a giugno e contestuale mantenimento del ruolo di commissario tecnico della Slovacchia, ndr), che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri che con Spalletti e conosce l'80% di questo gruppo. Il tempo sarà galantuomo e solo lui ci dirà se questa è stata la scelta giusta.

Cerchiamo di aiutarlo, iniziando dalla preparazione della sfida contro il Barcellona. Domani alle 8:30 sarà a qua a Napoli e parleremo, poi andremo a Castelvolturno dove lo presenterò al gruppo e in particolare ai nuovi arrivati fra l'estate scorsa e il mercato di gennaio. Hamsik? Marek è molto intrigato dall'idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus".